La cumbia peruana ya tiene su día oficial: se celebrará cada 14 de marzo

El Congreso de la República promulgó la ley que declara el 14 de marzo como el “Día de la Cumbia Peruana”, una decisión que ha generado alegría y orgullo no solo entre los exponentes del género, sino también entre miles de seguidores a nivel nacional.

Lo que inicialmente fue planteado como una iniciativa impulsada por artistas y representantes de la cumbia terminó convirtiéndose en una realidad que reconoce la importancia de este género musical en la cultura peruana. Con esta medida, la cumbia peruana reafirma su lugar como una de las expresiones artísticas más influyentes y representativas del país.

LUCHO PAZ EL IMPULSOR DE ESTA INICIATIVA

Uno de los exponentes más representativos de la cumbia en los últimos años, Lucho Paz, indicó sentirse feliz por haberse concretado esta iniciativa y que el género esté a la altura de otros géneros que tiene su día representativo. “Existe el día de la canción criolla, dijimos porque el porque no puede haber el día de la cumbia, así que hablando con muchos amigos, quisimos llegar a alguien que represente en el Congreso y que no puede ayudar y darnos un poco la intención”, indicó.

Ante la creación de esta fecha representativa, también se viene planteando una serie de iniciativas que no solo beneficien a las agrupaciones musicales en el ámbito del entretenimiento, sino que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de los artistas. “Siempre nosotros hemos querido seguridad, y de repente con el tiempo tener un seguro muy aparte para los músicos”, finalizó.