¡Fatal accidente! Motociclista pierde la vida tras impactar contra camión cisterna

Las autoridades continúan recopilando evidencias y revisando las imágenes de seguridad para esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.

Un lamentable accidente se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un hombre perdió la vida tras impactar la motocicleta que conducía contra un camión cisterna.

El hecho ocurrió en la avenida Salvador Allende, muy cerca de una estación de la Línea 1 del Metro de Lima. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima, un joven de 35 años, se desplazaba por la vía a excesiva velocidad, factor que habría contribuido al fatal desenlace.

CISTERNA REALIZABA SUS LABORES

El vehículo municipal se encontraba realizando labores de riego cuando la víctima, debido a la velocidad a la que se desplazaba, no se percató de su presencia y terminó impactando contra la parte posterior del camión.

Tras el choque, vecinos de la zona intentaron auxiliar al motociclista; sin embargo, lamentablemente era demasiado tarde, ya que el fallecimiento se habría producido de manera instantánea a causa de la violencia del impacto.

PERITOS LLEGARON AL LUGAR

Por otro lado, una vez identificada la identidad de la víctima, peritos de tránsito y efectivos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Asimismo, las autoridades municipales brindaron apoyo facilitando el material necesario para contribuir con el desarrollo de las investigaciones.