San Juan de Miraflores: combis aprovechan la madrugada para hacer piques ilegales

Desde hace unas semanas, las unidades de “Los Rojitos”, “Los Anconeros” y combis piratas participan en carreras de piques ilegales en la avenida Pedro Miotta en San Juan de Miraflores (SJM).

Estos eventos nocturnos se promocionan a través de las redes sociales, se realizan apuestas y asiste público; hasta el momento, ninguna autoridad ha intervenido para terminar con esta situación.

DÍAS DE SEMANA

Según se conoció, estas carreras clandestinas de combis se realizan días de semana y se prolongan por varias horas, con el peligro de que se pueda registrar un accidente entre los choferes o el público.

Luego de varias horas de carreras, esas mismas unidades recogen pasajeros con el riesgo de un accidente, por el desgaste del motor, los frenos, etc. Los vecinos piden acabar con este espectáculo riesgoso.