Cae presunto extorsionador de la empresa de transportes ZBuss

En entrevista con Buenos Días Perú, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reveló detalles de la captura del presunto extorsionador de la empresa ZBuss.

Señaló que, tras los atentados contra la referida empresa, se desarrolló un minucioso trabajo de inteligencia que permitió la captura de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y estaban armados.

OCHO ATAQUES

Las pericias determinaron que el arma decomisada a uno de ellos fue utilizada en ocho ataques extorsivos contra empresas de transporte, incluida ZBuss. También, la moto fue utilizada en estas acciones.

Destacó que estos sujetos provendrían de bandas que fueron desarticuladas por la Policía Nacional, entre ellas, el “Tren de Aragua”; las investigaciones continúan para determinar si actuaron en otros atentados.