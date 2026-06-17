ATU inicia pruebas de tarjeta única para pagar diversos servicios de transporte

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) inició las primeras pruebas operativas de la tarjeta interoperable, un sistema que permitirá a los usuarios de Lima y Callao utilizar un solo medio de pago electrónico para distintos servicios de transporte.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase piloto y cuenta con la participación de cuatro empresas de transporte que operan seis rutas. La ATU espera que más compañías se sumen en los próximos meses para ampliar su alcance.

Con esta tarjeta, los pasajeros podrán pagar sus viajes en la Línea 1, Línea 2, Metropolitano, corredores complementarios y unidades de transporte convencional, con el objetivo de reducir el uso del efectivo y promover la bancarización.

La entidad precisó que el proyecto aún se encuentra en marcha blanca y anunció que en agosto informará, a través de sus redes sociales, los puntos donde se podrán adquirir las tarjetas, disponibles en las modalidades general, estudiantil y pase libre para bomberos y efectivos de la Policía Nacional.