Buenos Días Perú

17/06/2026

Extorsionadores incendian cúster en el Callao y atacan a balazos combi en Ventanilla

Una cúster fue incendiada en el Callao y una combi recibió disparos en Ventanilla, mientras transportistas denuncian amenazas y extorsiones contra al menos diez empresas que cubren esta ruta.



Una cúster de la empresa de transportes HR fue incendiada por presuntos extorsionadores durante la madrugada en el Callao. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que llegaron en motocicleta, rociaron combustible sobre la unidad y le prendieron fuego ante la mirada de la propietaria y su hijo de 9 años.

La familia afectada denunció que los delincuentes exigen a los conductores un pago de S/300 por inscripción y S/20 diarios para dejarlos trabajar. El propietario de la unidad, un paciente oncológico, había adquirido el vehículo mediante un préstamo luego de que otra unidad suya fuera incendiada hace un año y medio.

Ataque a balazos en Ventanilla

Horas después, una combi que circulaba con pasajeros a bordo fue atacada a balazos en Ventanilla. Uno de los disparos rozó a una mujer de 41 años, quien fue trasladada al hospital del distrito. La empresa ya venía recibiendo amenazas y mensajes extorsivos de dos bandas criminales identificadas por la Policía.

Transportistas denunciaron que no se trata de un caso aislado. Otras nueve empresas que cubren la ruta entre el Callao y Ventanilla también serían blanco de estas organizaciones delictivas, lo que mantiene en alerta y temor a los conductores y pasajeros.

ACTUALIZACIÓN

Como actualización del caso, se conoció que la cúster incendiada pertenecía a la empresa HR Express y era el único sustento de un conductor que actualmente enfrenta un tratamiento oncológico y mantiene a su esposa y dos hijos. La unidad quedó completamente calcinada e inservible, y se reveló que no era la primera vez que era blanco de la delincuencia: hace unos meses había sido baleada y hace un año extorsionadores incendiaron su anterior vehículo.

Además, se confirmó que el ataque ocurrió frente a su hijo menor, mientras que la familia denunció que las bandas criminales "Los Maquiabélicos" y "Familia H" exigen pagos de S/300 por inscripción y S/20 diarios a los transportistas que cubren esta ruta. Los vecinos de la zona también expresaron su temor, pues el incendio pudo propagarse a las viviendas cercanas y causar una tragedia mayor.


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