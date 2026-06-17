Extorsionadores incendian cúster en el Callao y atacan a balazos combi en Ventanilla

Una cúster de la empresa de transportes HR fue incendiada por presuntos extorsionadores durante la madrugada en el Callao. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que llegaron en motocicleta, rociaron combustible sobre la unidad y le prendieron fuego ante la mirada de la propietaria y su hijo de 9 años.

La familia afectada denunció que los delincuentes exigen a los conductores un pago de S/300 por inscripción y S/20 diarios para dejarlos trabajar. El propietario de la unidad, un paciente oncológico, había adquirido el vehículo mediante un préstamo luego de que otra unidad suya fuera incendiada hace un año y medio.

Ataque a balazos en Ventanilla

Horas después, una combi que circulaba con pasajeros a bordo fue atacada a balazos en Ventanilla. Uno de los disparos rozó a una mujer de 41 años, quien fue trasladada al hospital del distrito. La empresa ya venía recibiendo amenazas y mensajes extorsivos de dos bandas criminales identificadas por la Policía.

Transportistas denunciaron que no se trata de un caso aislado. Otras nueve empresas que cubren la ruta entre el Callao y Ventanilla también serían blanco de estas organizaciones delictivas, lo que mantiene en alerta y temor a los conductores y pasajeros.

ACTUALIZACIÓN

Como actualización del caso, se conoció que la cúster incendiada pertenecía a la empresa HR Express y era el único sustento de un conductor que actualmente enfrenta un tratamiento oncológico y mantiene a su esposa y dos hijos. La unidad quedó completamente calcinada e inservible, y se reveló que no era la primera vez que era blanco de la delincuencia: hace unos meses había sido baleada y hace un año extorsionadores incendiaron su anterior vehículo.

Además, se confirmó que el ataque ocurrió frente a su hijo menor, mientras que la familia denunció que las bandas criminales "Los Maquiabélicos" y "Familia H" exigen pagos de S/300 por inscripción y S/20 diarios a los transportistas que cubren esta ruta. Los vecinos de la zona también expresaron su temor, pues el incendio pudo propagarse a las viviendas cercanas y causar una tragedia mayor.