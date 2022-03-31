Pescado congelado gana espacio ante escasez de productos frescos en mercados

La venta de pescado congelado se ha convertido en una alternativa para comerciantes y consumidores ante la menor disponibilidad de especies frescas en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. El bonito, por ejemplo, solo se comercializa congelado debido a que se encuentra en veda.

Algunas especies han registrado incrementos en sus precios. El jurel pasó de costar entre S/5 y S/6 a S/10 por kilo, mientras que la corvina se ofrece entre S/32 y S/40. En tanto, el bonito congelado se vende entre S/6 y S/7 por kilo.

Comerciantes y restaurantes reducen compras

Vendedores señalaron que la menor oferta de pescado ha afectado sus ventas y obligado a varios puestos a permanecer vacíos. Además, algunos comerciantes prefieren adquirir menos mercadería debido al incremento de los costos.

La situación también impacta en los restaurantes y cevicherías, cuyos propietarios han optado por reducir la cantidad de pescado que compran para evitar elevar el precio de sus platos, lo que ha reducido sus ganancias.