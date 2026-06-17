Violento asalto en SMP: delincuentes agreden a clientes y roban sus pertenencias en chifa

Un lamentable hecho ocurrió en un chifa del distrito de San Martín de Porres, donde dos delincuentes armados ingresaron al establecimiento para robar las pertenencias de los comensales que se encontraban consumiendo.

El asalto se registró en la cuadra 26 de la avenida Perú, en una zona comercial que en los últimos meses ha sido víctima de constantes hechos delictivos perpetrados por organizaciones criminales.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán claves para las investigaciones y dar con el paradero de los responsables del ataque contra el establecimiento afectado que viene operando en la zona desde hace más de 23 años.

ASALTO A MANO ARMADA

Según el testimonio de vecinos de la zona, los delincuentes llegaron de manera violenta al establecimiento con los rostros cubiertos para dificultar su identificación. Asimismo, los sujetos golpearon a uno de los comensales que se disponía a retirarse del local, con el objetivo de evitar que frustrara el asalto.

De acuerdo con las primeras versiones, el principal objetivo de los delincuentes era acceder al área donde se almacenaba el dinero del negocio. Sin embargo, debido a los constantes forcejeos, no lograron su cometido y optaron por sustraer las pertenencias de los comensales para luego darse a la fuga.