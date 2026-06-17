Mercados reportan variación en los precios de productos de primera necesidad

En distintos mercados de Lima se ha registrado una disminución considerable en los precios de algunos productos de primera necesidad, considerados fundamentales dentro de la canasta básica familiar.
Ante el incremento de los precios y la escasez de pescado, los consumidores han comenzado a optar por otras alternativas de alimentación. Una de ellas es el pollo, cuyo precio ha mostrado una reducción en las últimas semanas, convirtiéndose en una opción accesible para las familias.
Por otro lado, así como algunos productos han mantenido sus precios habituales; otros han registrado incrementos significativos, llegando incluso a duplicar su valor en comparación con semanas anteriores.
PRECIO DEL POLLO DISMINUYE
Uno de los productos de primera necesidad para el consumo diario ha registrado una significativa disminución en su precio, alcanzando una diferencia de hasta 10 soles. Mientras que anteriormente se comercializaba a S/ 16.00 por kilo, actualmente puede encontrarse a S/ 6.80.
Ante esta situación, muchas amas de casa han optado por comprar pollo debido a su mayor rendimiento. Sin embargo, pese a la reducción de algunos precios, la economía familiar aún no se regulariza.“Para las amas de casa no nos alcanza la plata, porque la verdad estamos ajustados (...) por eso estamos comprando menos”, indicó una ama de casa.
PRECIOS DE OTROS PRODUCTOS
Por otro lado, así como algunos productos han registrado una disminución en sus precios, otros se han mantenido e incluso han experimentado incrementos. Esta situación se refleja principalmente en las frutas y verduras, cuyos costos han aumentado debido a la alta demanda, convirtiéndose en una preocupación para muchas amas de casa.