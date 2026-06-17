Raqueteros toman varias cuadras de la avenida Arequipa y desatan temor entre peatones

Las cuadras 18, 19, 20, 21 y 22 de la avenida Arequipa se han convertido en puntos críticos para el robo de celulares. Vecinos y transeúntes denuncian constantes asaltos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicletas y aprovechan cualquier descuido de sus víctimas.

Los robos ocurren principalmente en esquinas, paraderos y cruces peatonales, donde los peatones suelen revisar sus teléfonos mientras esperan el cambio de luz o la llegada del transporte público. Según los reportes, los delincuentes actúan en cuestión de segundos y escapan rápidamente por las vías aledañas.

Delincuentes usan mochilas de delivery para pasar desapercibidos

Una de las modalidades detectadas consiste en utilizar mochilas de reparto para aparentar ser trabajadores de delivery. Los sujetos esperan a que las personas saquen sus celulares para pagar pedidos o revisar mensajes y aprovechan el momento para arrebatárselos y huir.

La preocupación también alcanza a los usuarios del transporte público y colectivos, ya que se han reportado casos en los que los delincuentes introducen la mano por las ventanas para robar teléfonos. Ante esta situación, vecinos exigen mayor presencia policial y operativos permanentes en la zona.