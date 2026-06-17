Buenos Días Perú

17/06/2026

Vecinos frustran fuga de delincuentes tras robo en minimarket de La Victoria

La rápida reacción de los vecinos evitó que los asaltantes escaparan en la motocicleta que utilizaron para cometer el robo, aunque ambos lograron huir a pie.



Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a una cliente dentro de un minimarket ubicado cerca de la avenida Sebastián Barranca y la Vía Expresa, en La Victoria. Uno de los sujetos ingresó al local simulando ser un comprador y le arrebató el celular a la víctima.

Tras el robo, los hampones intentaron escapar en la motocicleta, pero los vecinos reaccionaron de inmediato y lanzaron una silla para impedir su huida. La acción provocó que la unidad cayera y fuera retenida hasta la llegada de la Policía.

Delincuentes lograron escapar

Pese a perder la motocicleta, los asaltantes consiguieron huir por las calles del distrito con rumbo desconocido. La unidad fue trasladada a la comisaría para las investigaciones correspondientes.

Los propietarios del establecimiento denunciaron que no es la primera vez que se registran robos en la zona y cuestionaron la ausencia de policías y serenos tras el asalto. Asimismo, esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables.


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