Roberto Sánchez anuncia conferencia de prensa para las 9:00 a.m.

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció una conferencia de prensa para horas de la mañana, en la antesala de la difusión de los últimos resultados de las Elecciones Generales 2026.

Dicha conferencia, de carácter urgente, fue convocada luego de una reunión que sostuvo con dirigentes de su partido y asesores políticos, en la que se habrían abordado diversos temas clave. Durante su intervención, Sánchez brindará más detalles y tocará puntos importantes sobre el actual panorama electoral.

TEMAS A TRATAR

Asimismo, uno de los puntos que se abordarían en dicha conferencia sería el financiamiento que Juntos por el Perú ha destinado para la presentación de recursos legales ante los organismos electorales.

Todo ello formaría parte de una medida de acción basada en una estrategia orientada a denunciar presuntas irregularidades en el actual proceso electoral.