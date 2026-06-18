¡Impactante choque! Auto termina en la berma central tras maniobra para evitar accidente

La imprudencia de un peatón habría desencadenado el accidente registrado en pleno Cercado de Lima.

Un impactante choque se registró en el Cercado de Lima, luego de que un vehículo, en su intento por esquivar a un peatón y evitar atropellarlo, terminara desviándose, impactando contra un árbol y despistándose.

Según se conoció, el peatón intentó cruzar imprudentemente por una zona no habilitada para el tránsito peatonal, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y acabara sobre la berma central.

Afortunadamente, el accidente no dejó consecuencias de gravedad, permitiendo que el vehículo fuera estabilizado y que se corroborara que los pasajeros se encontraban fuera de peligro.

IMPRUDENCIA CAUSÓ ACCIDENTE

Según manifestaron transeúntes de la zona, la imprudencia no solo habría sido por cruzar en un lugar no permitido, sino también porque el semáforo se encontraba con luz verde a favor de los vehículos.

Este accidente dejó al conductor con heridas leves y dificultades para salir del vehículo tras el impacto, mientras que sus acompañantes lograron auxiliarlo junto a algunos transeúntes y agentes municipales que se encontraban en el lugar.