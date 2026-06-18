¡Más cerca de ser realidad! El Metropolitano Chalaco promete cambiar el transporte en el Callao

La implementación de nuevas unidades de buses impulsadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) viene representando un alivio para el descongestionamiento del transporte público, una problemática que afecta a esta zona desde hace varios años.

Estas unidades iniciarán su recorrido desde el Callao y llegarán hasta el Cercado de Lima, permitiendo a los usuarios un traslado más seguro, ordenado y sin mayores inconvenientes.

El acceso a este servicio será de manera sencilla, bajo la misma modalidad con la que operan las demás unidades de Lima Metropolitana, facilitando así el desplazamiento diario de miles de pasajeros.

UNIDADES SEGURAS

Estas unidades brindadas por la ATU cuentan con tecnología moderna brindando seguridad al usuario ante las diversas olas de criminalidad y extorsión. “Son 40 buses seguros con los cuales estamos ciudadano a nuestros vecinos, estamos dándoles un sistema nuevo”, indicó César Pérez, alcalde del Callao.

Asimismo estas unidades recorran gran parte del Callao teniendo conexión con la estación del Metropolitano, siendo un beneficio para los vecinos del Callao. “ (...) se conectan con el Metropolitano con lo cual puede un vecino de cualquier parte del Callao podrá trasladarse a cualquier parte de Lima con esta conexión con el Metropolitano”, agregó.

MÁS BENEFICIOS

Por otro lado, el alcalde indicó que uno de los principales beneficios del corredor rosado es que el pago podrá realizarse mediante cualquier tipo de medio electrónico.

Asimismo, destacó que el sistema de cámaras instalado en las unidades estará conectado directamente con la central de monitoreo de Lima, lo que permitirá reforzar la seguridad y brindar una mejor respuesta ante cualquier incidente.