El rostro de la pobreza: vivir con lo mínimo y resistir cada día

La pobreza a nivel nacional es uno de los principales problemas que afecta a miles de peruanos. Las pocas oportunidades y la falta de apoyo por parte de algunas autoridades han puesto en una situación crítica a miles de familias que luchan día a día por salir adelante.

Uno de los distritos más golpeados por esta realidad es Villa María del Triunfo, donde cientos de familias que viven en las zonas más altas de los cerros deben enfrentar diversas dificultades para poder llevar el pan de cada día a sus hogares.

HISTORIA DE LUCHA Y SACRIFICIO

La situación de Janet es una historia de lucha constante, ya que día a día debe realizar diversas actividades y asumir múltiples responsabilidades para poder solventar los gastos de su hogar y sacar adelante a su familia. “Trabajo en limpieza de departamentos para poder solventar los gastos de mi casa”, agregó.

Asimismo, el factor económico toma aún mayor relevancia a raíz de la enfermedad de su menor hija, ya que solventar su tratamiento y los gastos médicos se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. “Si quiero para su zapato ortopédico y para sus terapias, como le digo no me alcanza mucho el dinero, por eso solo una vez por semana la llevo a sus terapias”, agregó.

DATOS OFICIALES DE POBREZA

Por otro lado, esta realidad nos lleva a revisar las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las cuales revelan que más de 9 millones de peruanos viven en condición de pobreza y alrededor de 2 millones sobreviven en pobreza extrema, en un país que supera los 34 millones de habitantes.