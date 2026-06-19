MML inicia cierre de calles en el Centro de Lima: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

En medio de la convocatoria a una movilización para este viernes 19 de junio por parte de Juntos por el Perú (JP), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició el cierre de calles en el Centro de Lima. La medida estará vigente hasta el lunes 22 de junio.

Zonas donde no se podrá transitar

Con el propósito de que ciudadanos y conductores puedan tomar sus precauciones, la comuna capitalina anunció que entre las zonas restringidas se encuentran la avenida Tacna, avenida Garcilaso de la Vega, avenida 9 de Diciembre, avenida Miguel Grau, jirón Paruro, jirón Amazonas y el entorno del río Rímac, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas.

Tras conocerse esta información, un equipo de Buenos Días Perú realizó un recorrido por las inmediaciones del Centro de Lima, donde comprobó que el municipio ha desplegado personal de la comuna y colocado conos para restringir el paso peatonal y vehicular.

El cierre de calles tomó por sorpresa a varios ciudadanos que transitan desde tempranas horas por el Centro de Lima. Sin embargo, con la orientación del personal municipal, muchos vienen optando por rutas alternas para llegar a sus destinos.

¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR?

Aunque las calles están cerradas, hay una serie de unidades que pueden ingresar al Centro de Lima. En este caso, ambulancias y agentes de la PNP no tienen prohibido el paso. De igual manera, las personas que deseen transitar por la zona deben presentar un permiso.

COMERCIANTES PROTEGEN NEGOCIOS

Con la finalidad de poder salvaguardar sus negocios, decenas de comerciantes que se encuentran en las inmediaciones de la Plaza San Martín han decidido proteger sus negocios desde tempranas horas del día. Se están colocando drywall y barras metálicas en las mamparas de sus establecimientos.