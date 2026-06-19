Matan a joven cerca de su casa en La Perla: en el lugar se encontraron siete casquillos de bala

Un joven, de 25 años, fue asesinado a balazos en el cruce del jirón Tarata con la calle Olaya, en el distrito de La Perla, Callao. Llegó al lugar a bordo de una motocicleta junto a otra persona.

Según testigos, justo al momento de bajar de la unidad, el propio conductor le propinó varios disparos al joven que cayó al pavimento, mientras el atacante se dio a la fuga inmediatamente.

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

Tras escuchar los disparos, los vecinos salieron de sus casas con la intención de auxiliar al joven. Pero comprobaron que no tenía signos vitales; en el lugar se encontraron siete casquillos de bala.

Minutos después del ataque, efectivos policiales y familiares de la víctima, que vivía cerca del lugar del ataque, llegaron a la zona. Los deudos identificaron el cuerpo, pero evitaron dar declaraciones.