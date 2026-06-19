Motociclista muere atropellado por camión de basura en Carabayllo: familia exige justicia

A casi un mes del atropello de un motociclista por parte de un camión de basura en Carabayllo, hecho que terminó con la muerte del conductor de la unidad menor, la familia de la víctima exige justicia, debido a que hasta el momento no encuentra respuestas por parte de las autoridades que investigan el caso.

En comunicación con Buenos Días Perú, el tío del padre de familia, quien iba a cumplir años cuatro días después de la tragedia, hizo un llamado al Ministerio Público y al titular del Ministerio del Interior para que los ayuden a esclarecer los hechos.

“Estamos acudiendo a la Fiscalía y al ministro del Interior porque vemos que no han hecho nada. Había una policía en el accidente y tampoco hizo nada. Al llegar a la empresa, vio dónde guardaban el carro y ellos ya sabían quién era el responsable. No han hecho nada. Pedimos al fiscal y al ministro del Interior que agilicen la denuncia”, expresó.

Cuatro niños en la orfandad

Con lágrimas en los ojos y aún procesando la difícil pérdida, la esposa del motociclista arrollado reveló que la víctima deja cuatro hijos en la orfandad. “Pido justicia por mi esposo. Deja cuatro niños. Era el único sustento de mi hogar. Las investigaciones no avanzan”, manifestó.