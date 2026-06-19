Independencia: madre denuncia presunto tocamiento indebido contra menor de 14 aÃ±os

Una madre de familia denunció un presunto caso de tocamiento indebido contra su hija menor de 14 años en el distrito de Independencia. El hecho habría quedado registrado en cámaras de seguridad de un establecimiento de la avenida Túpac Amaru, según la versión de la agraviada.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el presunto implicado sería un joven de 26 años, a quien identificó como Randy Meléndez Escalante. Señala que, tras confrontarlo en el lugar, el sujeto habría sido retenido inicialmente y luego puesto a disposición de las autoridades.

La denunciante afirma que otra mujer también habría reportado una situación similar con el mismo individuo, lo que reforzaría su preocupación sobre una posible conducta reiterada. Asimismo, indicó que durante el proceso se habrían registrado incidentes con familiares del intervenido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA MENOR

La madre solicita medidas de protección para su hija, quien se encuentra afectada emocionalmente, y pide mayor resguardo policial debido a que el presunto implicado viviría cerca de su domicilio. El caso continúa en investigación por las autoridades competentes.