Muerte de adolescente en comisaría de Manchay: habla abogado de policía investigado

En entrevista con Buenos Días Perú, Stéfano Miranda, abogado del policía investigado por la muerte de un adolescente dentro de la comisaría de Manchay, manifestó que el lamentable suceso se trataría de un suicidio.

Indicó que presuntamente el menor habría utilizado un pasador de su casaca para quitarse la vida. Señaló también que se informó a la Fiscalía y a la familia que el menor estaba en la sede policial tras ser intervenido.

LE PUSIERON OBSTÁCULOS

Asimismo, que el menor estaba solo en una celda, no con detenidos mayores. Estas y otras afirmaciones han sido rechazadas por el padre del fallecido, quien ha dicho que su hijo presentaba lesiones, heridas en su cuerpo.

Que no tenía motivos para quitarse la vida, que en la comisaría le pusieron obstáculos para ver a su hijo, que supuestamente los policías le pedían dinero, alimentos, entre otras irregularidades, por lo que pide que se investigue el caso.