Incendio en vivienda de SMP: tres mujeres extranjeras fallecieron en siniestro

En horas de la madrugada de este lunes 22 de junio se registró un incendio en el segundo piso de una vivienda ubicada en la avenida Los Olivos, en San Martín de Porres (SMP). El siniestro terminó con la vida de tres mujeres extranjeras, quienes habrían fallecido por asfixia al encontrarse dentro del inmueble.

¿CÓMO SE DIERON CUENTA DEL SINIESTRO?

De acuerdo con la información recabada por el equipo de Buenos Días Perú, un inquilino de la vivienda se percató de que salía humo del minidepartamento donde vivían las víctimas. Pese a sus esfuerzos por auxiliarlas, no logró rescatarlas con vida.

Los residentes indicaron que dos de las fallecidas serían hermanas de aproximadamente 20 años. Sin embargo, señalaron que desconocen la identidad de la tercera víctima, por lo que no descartaron que se trate de la madre o la abuela de las jóvenes.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con personal de Criminalística, para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del incendio. Se conoció que, hasta el momento, ningún familiar de las mujeres fallecidas se ha acercado a la vivienda.