Agresión contra barbero en Los Olivos: cliente lo golpeó porque no le gustó el corte

Cámaras de seguridad de un local en Los Olivos captaron el preciso momento en que un sujeto golpeó brutalmente a un barbero. La agresión se habría producido debido a que al cliente no le gustó el corte que le realizaron.

Una de las víctimas contó a Buenos Días Perú que intentaron darle una solución al hombre; sin embargo, este no aceptó que no le cobraran por el servicio y, por el contrario, exigía que le entregaran dinero por lo ocurrido en el establecimiento.

AMENAZÓ AL PADRE DE LA VÍCTIMA

Tras enterarse de lo ocurrido, el padre de una de las víctimas acudió con su hijo a la comisaría del sector para denunciar el hecho. En la dependencia policial se encontró con el sujeto que agredió a su familiar, quien, con una actitud desafiante, lo amenazó.

“Primero le pregunté: ‘¿Por qué le has hecho eso a mi hijo?’. A lo que me respondió: ‘¿Tú quién eres? Conmigo no te metas, tú no me conoces. Yo soy de El Rímac. Conozco gente de Barrios Altos y de otras bandas criminales’”, mencionó el padre de uno de los barberos.

Finalmente, el joven barbero de 18 años comentó que tenía varios planes por cumplir. Uno de ellos era estudiar Administración; sin embargo, tendrá que postergarlo, ya que aún continúa con las secuelas de la golpiza.