Comas: denuncian que inquilinos quemaron auto a padre de familia en venganza por desalojo

Un violento acto ha conmocionado a los vecinos de la calle Puerto Rico, en el distrito de Comas. En plena madrugada, un incendio provocado redujo a cenizas el auto de un padre de familia, quien utilizaba la unidad como su principal herramienta de trabajo. El propietario del vehículo denunció que el ataque fue perpetrado por sus exinquilinos en venganza por haber sido desalojados.

El agraviado, identificado como Raúl, relató que semanas atrás decidió retirar de su vivienda a dos ciudadanos extranjeros que alquilaban una habitación debido a las constantes quejas de los vecinos. Según los testimonios, los sujetos consumían estupefacientes tanto al interior del inmueble como en la fachada del edificio.

"Yo lo boté porque era pura droga esto... Todos los días era droga. Los vecinos se quejaban", declaró la víctima a Buenos Días Perú, quien detalló que el problema se agravó debido a que los sujetos solían llevar a un grupo de personas en la misma situación al lugar.

Denuncia acoso sistemático

Tras la orden de desalojo, el propietario comenzó a sufrir acoso sistemático que incluyó amenazas de muerte, llamadas telefónicas y personas fotografiando la fachada de su vivienda. Incluso, antes de abandonar el predio, uno de los sujetos lo agredió físicamente, hecho que fue denunciado formalmente ante la comisaría de Túpac Amaru.

Auto inservible y pedido a autoridades

El siniestro dejó el auto Tico con el que el afectado transportaba verduras hacia un mercado cercano. La unidad terminó completamente inservible y reducido a fierros retorcidos. Ante la gravedad de la situación, la víctima exige celeridad a las autoridades locales y a la Policía Nacional para que se investigue el caso y se logre capturar a los responsables de este atentado.