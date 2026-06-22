Sicario asesina a hombre de un disparo en la cabeza en exteriores de discoteca en Comas

Cámaras de seguridad captaron a un sicario asesinando a un hombre de un disparo en la cabeza en las exteriores de la discoteca Plan B, ubicada en el distrito de Comas, durante la madrugada de este lunes 22 de junio.

En las imágenes se observa que el atacante, quien portaba una bolsa, llegó al lugar sin levantar sospechas y se acercó sigilosamente a su víctima, quien conversaba con otra persona en la puerta del establecimiento.

Tras observar a su objetivo, el sicario giró y sacó un arma de fuego, disparando a quemarropa contra la cabeza del hombre. El acompañante logró refugiarse detrás de una estructura de cemento para protegerse del ataque, mientras el criminal huía del lugar.

Un sujeto detenido

La discoteca Plan B permanece cerrada tras el homicidio ocurrido en horas de la madrugada. La Policía Nacional informó que una persona fue capturada por su presunta participación en el hecho delictivo y se encuentra en una de las comisarías del sector, donde se realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen.

Investigan ataque

Los efectivos policiales no descartan que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas u otro acto delictivo. Las autoridades continúan con las diligencias para obtener más detalles sobre el caso y dar con los responsables.