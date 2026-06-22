Callao: capturan a presunto sicario que habría utilizado a un niño antes de cometer crimen

La Policía Nacional capturó a un presunto sicario de la organización criminal "Los Calacos Nueva Generación", quien habría utilizado a un menor de edad para acercarse a su víctima antes de perpetrar un asesinato ocurrido a inicios de año en el Callao.

Las imágenes del crimen muestran al sujeto caminando con un bebé en brazos y, momentos antes del ataque, entregándolo a una mujer que sería su pareja o familiar. Posteriormente, se dirigió hacia el lugar donde disparó contra alias "Gallo", identificado como Alberto Fernando Flores Mercedes.

CUATRO HOMICIDIOS

De acuerdo con las investigaciones, el detenido tenía dos requisitorias vigentes y es vinculado a por lo menos cuatro homicidios. Asimismo, las pericias balísticas determinaron que el arma utilizada en este crimen también habría sido empleada en otros tres asesinatos registrados este año.

La Región Policial Callao informó que continúan las diligencias para identificar plenamente al menor y a la mujer que acompañaba al presunto sicario. Las autoridades también investigan las circunstancias en las que el niño fue expuesto durante el ataque, situación que generó indignación y preocupación por el riesgo al que fue sometido.