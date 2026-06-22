Cercado de Lima: inodoros inteligentes con sensores, música y control de temperatura llegan al mercado

Inodoros inteligentes con tecnología de última generación ya se encuentran disponibles en el Cercado de Lima, incorporando funciones como sensores de movimiento, control por voz y sistemas de regulación de temperatura para mayor comodidad en el baño.

Estos dispositivos permiten la apertura automática de la tapa y el ajuste de la temperatura del asiento y del agua, adaptándose a las necesidades del usuario, especialmente en horas de la mañana o en climas fríos.

Además, cuentan con conexión Bluetooth para reproducir música durante su uso, convirtiendo el baño en un espacio más moderno y personalizado, con distintos niveles de volumen según la preferencia del usuario.

INCLUYEN AROMATERAPIA

Entre otras funciones, los modelos incluyen diseños futuristas, aromaterapia y espejos LED con información digital como hora y temperatura, además de sistemas antiempañantes, convirtiéndose en una nueva tendencia en remodelación de baños.