Atacan a balazos a tres extranjeros en Agua Dulce: disputa por zona de parqueo sería el móvil

En horas de la madrugada de este martes 23 de junio, se registró una balacera en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Producto del ataque, tres ciudadanos extranjeros resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados de emergencia a un establecimiento de salud.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cercaron la zona y hallaron ocho casquillos de bala. Según las primeras diligencias, los disparos fueron realizados contra las víctimas cuando se encontraban sentadas y conversando.

De acuerdo con la versión de vecinos de la zona y testigos que vieron el hecho, los sujetos que atacaron a los extranjeros escaparon con rumbo desconocido a bordo de la motocicleta en la que habían llegado al lugar.

HIPÓTESIS DEL ATAQUE

Con las evidencias recogidas en la escena, los efectivos de la PNP iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque. Sin embargo, no se descarta que el hecho esté relacionado con una disputa por el control de la zona de parqueo en la playa Agua Dulce. Las cámaras de seguridad de Chorrillos serán claves para identificar a los autores del ataque.