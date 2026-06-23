Madre de niño desfigurado por perro exige prisión preventiva para dueña del can

Ha pasado una semana desde que el pequeño Benjamín de 4 años resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro de raza rottweiler, en un inmueble multifamiliar del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

El menor sufrió profundas lesiones en el rostro que comprometieron tejidos faciales, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Rebagliati en Lima para recibir atención especializada. El menor tiene pronóstico reservado y los médicos esperan su evolución del tejido, mientras recibe sesiones en cámaras hiperbáricas para que la piel no se oscurezca.

Pide prisión preventiva

En diálogo con Buenos Días Perú, la madre del menor pidió prisión preventiva para la dueña del can, identificada como María Sánchez Rosales. La madre relató que la hija de la propietaria se comunicó con ella indicándole que se encontraba afuera del hospital, pero al llegar no encontró a nadie. Posteriormente, la mujer acudió con su abogado y ofreció llegar a un acuerdo con el pago de S/1,000.

Reacción de la dueña y situación legal

La madre relató que la propietaria del perro le aseguró haber exterminado al animal, pero el can fue visto con vida hace unos días. "Está durmiendo bien tranquila", manifestó indignada la madre de Benjamín, quien mencionó que no ha podido dar con el paradero de Sánchez Rosales.

Asimismo, indicó que el ministro de Justicia le ha otorgado un abogado y el caso ya ha sido derivado a la Fiscalía, donde están acelerando el proceso. Por ello, pide que la dueña del perro sea capturada y se aplique prisión preventiva por los daños causados a su hijo.

¿Dónde ayudar a Benjamín?

Benjamín, quien no puede pararse, requiere pañales, pañitos y algunos medicamentos que no cubre el seguro. Si usted dese ayudar puede comunicarse de manera responsable al número 930645493 para cualquier información sobre el paradero de la dueña del can o para brindar ayuda al pequeño en su proceso de recuperación.