Atropellan en Comas a anciano en su triciclo: conductor se dio a la fuga

Cámaras de seguridad de Comas captaron el momento exacto en que un anciano de 79 años, que se desplazaba en su triciclo por la avenida Metropolitana, fue embestido por una camioneta que transitaba por la zona.

Tras verlo tendido en el pavimento, el conductor de la unidad decidió no auxiliarlo y se dio a la fuga, dejando al adulto mayor a su suerte. La víctima fue ayudada por otros conductores que circulaban por el lugar del accidente.

¿A DÓNDE SE DIRIGÍA EL ANCIANO?

Tras enterarse de lo ocurrido, familiares del adulto mayor llegaron hasta el lugar del choque y revelaron que su pariente se dirigía en su triciclo al mercado Unicachi de Comas, donde tiene un puesto de ventas.

Producto de las heridas y golpes que sufrió tras el impacto, el adulto mayor fue trasladado a una clínica del sector, donde viene recibiendo la atención necesaria. Sin embargo, existe preocupación entre sus familiares debido a que la cobertura del SOAT está próxima a vencer.