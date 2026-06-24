Callao: madre de familia es asesinada a balazos por sicario que la siguió por varias cuadras

Una madre de familia fue asesinada a balazos en el Callao por un sicario que la habría seguido durante varios minutos antes de perpetrar el ataque. El crimen ocurrió cerca del asentamiento humano José Boterín.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, la víctima se encontraba conversando con otras personas frente a un colegio donde laboraba. Minutos después se retiró junto a una amiga, sin percatarse de que era seguida por un sujeto a bordo de una motocicleta.

Sicario la atacó por la espalda

Las grabaciones muestran que el delincuente descendió de la motocicleta, se acercó por detrás y realizó al menos cuatro disparos contra la mujer. Tras el ataque, la acompañante corrió en busca de ayuda, mientras la víctima era trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde finalmente falleció.

La Policía Nacional investiga el caso y no descarta la participación de otros implicados. Agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) analizarán las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del sicario y determinar si contó con apoyo para ejecutar el crimen.

ACTUALIZACIÓN

Janet Díaz de la Cruz (47), trabajadora de CAFED Callao, entidad adscrita al Gobierno Regional del Callao, fue asesinada a balazos por un sicario mientras realizaba labores de pintura en los exteriores del colegio Abelardo Quiñones. Según las investigaciones, el atacante la habría vigilado previamente desde una motocicleta antes de seguirla y atacarla.

Las cámaras de seguridad muestran que el sujeto descendió de su vehículo y le disparó cuando la víctima conversaba en su descanso con una compañera de trabajo. La Policía Nacional revisa las imágenes de la zona para determinar el móvil del crimen e identificar a posibles cómplices.