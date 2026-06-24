¡Prisioneros en sus propias casas! Vecinos de SJM viven enrejados por robacasas

La delincuencia viene azotando distintas zonas de Villa María del Triunfo, ingresando a las viviendas para perpetrar robos que afectan a numerosas familias del sector.

Una de las familias que reside en la urbanización El Arenal no ha encontrado mejor solución que acondicionar la fachada de su vivienda con diversos mecanismos de seguridad para evitar estos constantes hechos delictivos que se han vuelto recurrentes en la zona.

Las mallas de alambre y las rejas en las ventanas han sido algunas de las medidas adoptadas frente a esta situación. Asimismo, la escasa presencia de efectivos de seguridad y la falta de acciones concretas por parte de la municipalidad se han convertido en una constante queja entre los vecinos.

DELINCUENTES INGRESAN A LA VIVIENDA

Según denunciaron los vecinos, estos delincuentes realizaban una especie de “patrullaje” previo para verificar que no existiera ningún impedimento antes de ingresar a las viviendas, incluso sin importar que estas contaran con púas de seguridad en la parte superior de la fachada.

Los propietarios de una de las viviendas afectadas señalaron que estos hechos son recurrentes y cuestionaron que, pese a contar con cámaras de seguridad en la zona, hasta el momento no hayan obtenido una solución concreta frente a esta problemática. “Acá tenemos una cámara instalada hace más de un mes por parte de la municipalidad, pero lamentablemente estos señores no trabajan en un horario en donde tendrían que estar más al cuidado”, indicó el dueño de la vivienda.

PIDE MÁS APOYO DE LAS AUTORIDADES

Por otro lado, la indignación de los vecinos crece al verse obligados a tomar medidas de seguridad por cuenta propia e incluso reforzar más de lo habitual la protección de sus viviendas ante la constante amenaza de la delincuencia. “Esto parece un penal, los vecinos se están encerrando, cuando los delincuentes deberían estar encerrados”, agregó.