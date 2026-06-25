Policía desarticula red criminal dedicada a la extorsión en VMT

Tras un exitoso operativo por parte de la Policía Nacional, se logró localizar y capturar a los integrantes de una peligrosa banda criminal dedicada a la extorsión.

Los agentes policiales llegaron hasta la vivienda donde se reunían estos delincuentes, encontrando en el lugar drogas, armas, celulares, municiones y un cuaderno donde llevaban el registro de sus víctimas.

YA HABÍAN SIDO INTERVENIDOS

Asimismo, se identificó que uno de estos delincuentes ya había sido intervenido el año pasado, por lo que el coronel Parra señaló desconocer los motivos de su liberación. Este sujeto sería el presunto líder de la banda criminal “Los Coches del Barrio”.

Además, indicó que su captura fue posible gracias al grupo especializado contra extorsiones recientemente creado en el distrito, lo que facilitó el desarrollo del operativo. “Nos constituimos a hacer diligencia con el fin de neutralizar las situaciones que vienen realizando a los transportistas y colegios”, indicó.

TRATARON DE EVADIR A LA POLICÍA

Por otro lado, el coronel indicó que, al percatarse de la presencia policial, estos delincuentes intentaron huir y deshacerse de las evidencias que tenían en su poder para evitar ser incriminados. “Al ver la presencia policial, se han rendido, han tirado un cuaderno y han roto un celular”, agregó.