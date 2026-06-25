Muere mujer tras choque entre bus de transporte público y combi en Puente Piedra

Una vez más, las pistas de Lima se tiñen de sangre. Cámaras de seguridad de Puente Piedra captaron el preciso momento en que un bus de transporte público chocó contra una combi en la avenida Ancón. La colisión dejó como saldo una mujer fallecida, quien viajaba con su bebé en brazos, además de decenas de heridos.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE?

En las imágenes difundidas, se observa que la unidad menor se desplazaba a alta velocidad por el cruce de la zona mencionada. Aunque el conductor intentó frenar, no pudo evitar el impacto contra el vehículo pesado.

Producto del choque, la combi dio varias vueltas de campana. La mujer salió despedida por una de las ventanas del vehículo y terminó tendida en la berma central de la vía, mientras que los demás pasajeros resultaron heridos.

El conductor del bus de transporte público se dio a la fuga; sin embargo, agentes de la PNP lograron capturarlo y trasladarlo a la comisaría del sector. Vecinos de la zona señalaron que los accidentes en la avenida Ancón son constantes.