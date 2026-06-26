SMP: capturan a desertor de la Marina de Guerra que delinquía con arma de fuego

En San Martín de Porres (SMP), serenos capturaron a un desertor de la Marina de Guerra del Perú y a su cómplice en el jirón Huancavelica. Ellos minutos antes habían asaltado a una mujer.

Ambos delincuentes se movilizaban en una mototaxi y le arrebataron sus pertenencias a la víctima amenazándola con una pistola. Le quitaron su celular, billetera y 5000 soles en efectivo.

COMISARÍA DE BARBONCITOS

Inmediatamente, la mujer pidió ayuda a los serenos que estaban por la zona, quienes activaron el plan cerco y hallaron la mototaxi involucrada en el robo a unas calles del lugar del atraco.

En el vehículo estaban dos varones que fueron intervenidos. Uno de ellos fue identificado como Jeferson Medina, un desertor de la Marina. Fueron trasladados a la comisaría de Barboncitos.