¡Pánico en el Hospital Carrión! Balacera deja dos muertos y varios heridos en el Callao

La inseguridad ciudadana no solo ha alcanzado las calles de Lima, sino que también se ha extendido hasta las entidades públicas. En horas de la noche del domingo 28 de junio, se desató una balacera en el asentamiento humano Tiwinza, en el Callao, hecho que posteriormente generó momentos de terror en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Producto del tiroteo, dos personas perdieron la vida, mientras que varios resultaron heridos.

MOMENTOS DE PÁNICO

De acuerdo con información preliminar brindada por vecinos, el atentado se originó durante una reunión familiar, cuando desconocidos llegaron hasta el predio y, sin ningún tipo de remordimiento, dispararon en varias ocasiones contra los asistentes.

Los impactos de bala alcanzaron a varias personas, de las cuales lamentablemente dos perdieron la vida. En tanto, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Carrión, donde se vivieron momentos de angustia.

Una vez en el interior del centro de salud, uno de los sicarios que habría participado en el tiroteo en Tihuinsa llegó con la intención de rematar a su víctima. Sin embargo, efectivos de la PNP realizaron disparos al aire para disuadir al criminal y evitar que el ataque continuara dentro del hospital.