Incendio en almacén del Cercado de Lima se registra cerca de dos grifos

Bomberos y serenos cerraron tres cuadras de la avenida Colonial para facilitar los trabajos de emergencia.

Desde tempranas horas del día se registra un incendio en el cruce de la avenida Tingo María con Óscar Benavides, conocida también como avenida Colonial, en el Cercado de Lima. El siniestro se originó en el interior de un almacén ubicado a pocos metros de dos grifos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y comprobó que al menos 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos fueron desplegadas para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe expandiéndose hacia predios aledaños.

HAN CERRADO LAS CALLES

Con el propósito de facilitar las labores de emergencia y evitar una tragedia mayor, agentes del Serenazgo, por recomendación de los hombres de rojo, decidieron cerrar las calles aledañas al lugar donde se registra el incendio.

En medio del siniestro, uno de los vecinos comentó que el fuego comenzó a salir alrededor de las 6:00 a. m. desde el interior del local. Además, manifestó que no había trabajadores dentro del establecimiento en ese momento. “No había nadie”, señaló.