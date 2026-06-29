Brigadier Carlos Gallardo informa sobre el trabajo de los bomberos en Venezuela

El brigadier mayor Carlos Gallardo, jefe del USAR Perú, quien se encuentra liderando al equipo de bomberos peruanos que se encargan de la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela, conversó con Buenos Días Perú sobre la situación del país tras los fuertes terremotos.

Dijo que ese encuentra en la Guaira junto a otros brigadistas internacionales realizando las labores de rescate en las áreas donde han sido asignados por reportes de sobrevivientes. En tanto agradeció a los hermanos venezolanos por el apoyo con material complementario y agua que les proveen mientras realizan su labor.

¿CÓMO SON LAS LABORES DE RESCATE?

El mayor Gallardo añadió que el trabajo de ubicar a un sobreviviente es difícil, pues se trata de realizar diversas maniobras como perforación, que puede afectar a las víctimas, por lo que puede convertirse en un trabajo muy paciente y largo.

En tanto, señaló que hasta el momento no se han presentado contingencias con el equipo peruano y agradeció a la población y medios de prensa por apoyarlos en esta importante consigna.