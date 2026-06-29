Sicario acaba con la vida de trabajadora de Escuela de Manejo en Ate

Las cámaras de seguridad captaron a un sujeto ingresar a un local de Escuela de Manejo en el distrito de Ate, que efectuó cuatro disparos contra una joven que realizaba sus labores. Posteriormente, el sujeto huyó con apoyo de un cómplice que lo esperaba en los exteriores en una moto.

NO RECIBÍAN AMENAZAS

La joven se encontraba a poco de terminar su jornada laboral cuando el sujeto, que llevaba un casco de motocicleta, apareció y le quitó la vida. Lamentablemente, los bomberos y la policía llegaron una hora después del aviso.

Según el reportero de Buenos Días Perú, gente de la zona ha reportado que la avenida Vista Alegre se ha vuelto "tierra de nadie", ya que serenazgo ni la policía patrulla el lugar. Otro punto importante que mencionaron los familiares, es que la víctima no recibían amenazas ni extorsiones, además, la joven no tenía hijos ni se le conocía algún problema.

Esta situación hace que sea aún más difícil determinar el motivo por el que este sicario acabó con la vida de la trabajadora, ya que no se trataría de un tema de extorsión.