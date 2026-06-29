Falsos pasajeros disparan dos veces contra chofer de empresa Nor Lima

Dos sicarios subieron una cúster de transporte público como si fueran pasajeros y atacaron al conductor de la empresa NOR LIMA en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió en el paradero Las Mercedes y se trata del tercer ataque contra la empresa.

La víctima fue identificada como el conductor Juper Orbezo Rodríguez, de 39 años, quien es padre de un menor de 6 años. El conductor recibió dos disparos: a la altura de la cadera y en el abdomen.

LA ESPOSA FUE TESTIGO DEL HECHO

El ataque desató el pánico entre los pasajeros que estaban en la unidad. La esposa de Juper también se encontraba al momento del ataque, pues sería la cobradora, así que ella fue quien llamó para que puedan atender de emergencia a su esposo.

La policía continúa las investigaciones para capturar a los implicados del ataque. Hasta el momento no se habría recopilado las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio.