SJM: asesinan a balazos a vigilante de empresa de transportes la "W"

El vigilante de la empresa "La Unidad de Villa" o también conocida como la "W" fue asesinado a balazos por un sicario. El hecho ocurrió en el sector 1 de junio, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Un sujeto llegó hasta el patio de maniobras de la empresa e ingresó por la puerta principal para dirigirse al cuarto de seguridad donde se encontraba la víctima, quien resguardaba el lugar y lo atacó a balazos.

La víctima fue identificada como Willy Huamán San Jorge de aproximadamente 35 a 40 años. La policía ha encontrado varios casquillos de bala y el cuerpo fue levantado. La hermana del vigilante acudió hasta el lugar y se retiró en la madrugada.

Empresa extorsionada y ataque directo a víctima

Uno de los trabajadores del área de despacho mencionó que Huamán venía trabajando para la empresa de transportes desde hace un año y medio y no se explican cuál sería el móvil del ataque. Se sabe que la empresa viene siendo extorsionada por dos bandas y el ataque sería directo a la víctima.

Conductores salen a trabajar y piden seguridad

Los trabajadores han salido a trabajar con normalidad y piden a las autoridades mayor seguridad. De otro lado, la víctima deja a dos hijos en la orfandad. Cabe resaltar, que en la zona se observan cámaras de seguridad que servirían para identificar al responsable.