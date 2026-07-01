Atacan a balazos bus interprovincial en la Panamericana Norte: empresa evalúa suspender actividades

En medio de su trayecto con destino a Huaral, un bus interprovincial de la empresa “Emmanuel” fue atacado a balazos a la altura del óvalo Infantas, en la Panamericana Norte. A los criminales no les importó que dentro del vehículo se encontraran alrededor de 20 pasajeros para cometer el atentado.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL HECHO?

Mientras la unidad se encontraba atrapada en la congestión vehicular de la zona, un sujeto armado descendió de la motocicleta en la que se trasladaba y abrió fuego contra el bus, causando pánico entre los pasajeros y transeúntes de la zona.

Esta no sería la primera vez que la empresa “Emmanuel” sufre un atentado, ya que tiempo atrás desconocidos habrían dejado amenazas en sus oficinas, ubicadas en la avenida Alfredo Mendiola. Con el propósito de salvaguardar la integridad de sus trabajadores y pasajeros, la empresa estaría evaluando la posibilidad de suspender sus actividades.

Cabe mencionar que, en menos de dos semanas, se registra un nuevo ataque contra un bus interprovincial. Días atrás, una unidad de la empresa Z Buss fue interceptada en la Panamericana Norte y atacada a balazos en Puente Piedra.