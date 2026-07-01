¡Atención pasajeros! Desde el 8 de julio necesitarás tarjeta para subir a la Línea 2

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, a partir del 8 de julio, los usuarios que deseen movilizarse en la Línea 2 del Metro de Lima deberán contar obligatoriamente con una tarjeta para poder acceder al servicio.

Este sistema se encontraba en marcha blanca desde diciembre de 2023, permitiendo que miles de usuarios se trasladaran por el metro subterráneo sin pagar pasaje alguno, beneficio que se mantuvo durante más de dos años.

Sin embargo, desde esa fecha será obligatorio el uso de las Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT), herramienta que también podrá utilizarse en distintos sistemas de transporte de Lima Metropolitana, con el objetivo de integrar y optimizar la movilidad urbana.

USO DE TARJETA SIN COBRO DE PASAJE

En declaraciones para Andina, el vocero del ATU, Erick Reyes, indicó que el uso de tarjeta será obligatorio pero que se seguirá sin cobrar pasaje a los usuarios. “En la marcha blanca no se usaba tarjeta. Ahora, el siguiente paso es que se use la tarjeta pero sin el cobro del pasaje. Cada tarjeta tiene un costo de S/ 7.50", indicó.

Asimismo,agregó que esta medida es necesaria para garantizar un mejor servicio de transporte y que, gracias al uso de la tecnología, se podrán prevenir irregularidades y evitar posibles fraudes. "En la Línea 2 existen reglas, normas y uno de los parámetros es que vas a tener que usar las TIT. Si aún no la tienes, podrás adquirirla desde el 1 de julio a S/ 7.50 en todas las boleterías y máquinas expendedoras, de lunes a domingo entre las 6 a.m. y 11 p.m. Quienes no lo tengan, deberán usar otro modo de transporte", agregó.

TARJETA SEGURA

Las tarjetas contarán con distintivos especiales que permitirán identificar a usuarios universitarios, escolares, miembros de la Policía Nacional, bomberos y personas con algún tipo de discapacidad. "Tener toda esta estadística nos permitirá conocer más elementos para ver cómo funciona el sistema", manifestó.