Policía Nacional detiene a presunto sicario que estaría a punto de cometer atentado

La Policía Nacional detuvo a un presunto sicario en el distrito de San Juan de Lurigancho que estaba a punto de atentar contra un conductor de una empresa de transportes.

Los agentes policiales explicaron que este sujeto de 18 años participó en diferentes delitos, entre ellos, un ingreso a una botica donde le habrían dejado una carta extorsiva al dueño. En otro video mostrado por la policía, se observa que estos sujetos se acercan a varias personas y realizan disparos, luego escaparon.

PRESUNTO EXTORSIONADOR

La captura se dio cuando este sujeto subía a un bus de transporte público con actitud sospechosa, esto llamó la atención de los agentes que estaban en dicho medio de transporte vestidos de civil. Sorpresivamente, el sujeto bajó de la unidad e intentó huir, pero los agentes lo detuvieron.

Según la policía se le encontró un arma de fuego y un celular donde encontraron imágenes de los hechos delictivos en los que estaría implicado. Hasta el momento, se presume que estaría extorsionando a las empresas Las Flores, Santa Catalina y otras más. La policía también dijo que estaría implicado en el crimen contra un obrero, así como en el envío de un mensaje extorsivo en el mercado de Guadalupe.

Se cree que este sujeto sería parte de un grupo criminal “52 de Huáscar”, pero la Policía Nacional ya se encuentran en la búsqueda de los cómplices o involucrados en estos casos de extorsión.