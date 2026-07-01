Contra las extorsiones a empresa de transportes Translima: PNP tendrá presencia permanente

Los conductores de la empresa de transportes Translima denunciaron que son extorsionados por cuatro bandas delictivas, ante ello la Policía Nacional se desplazó hasta el patio de maniobras de la empresa para resguardar sus salidas y poner en marcha su estrategia.

PRESENCIA PERMANENTE DE LA POLICÍA

El general PNP Jorge Luis Castillo, actual jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que su estrategia es dar tranquilidad a la empresa con presencia permanente y puestos fijos en puntos críticos de la ruta de la empresa. Añadió que se está acompañando desde las 4 de la mañana con personal en motos o subiendo en los buses como prevención.

Manifestó que ya tienen detenidos de sujetos que han estado extorsionando a esta empresa, sin embargo, van a seguir desarticulando a estas bandas delictivas que usan el WhatsApp para dar mensajes extorsivos, pero aseguró que no hay reporte de ataques.

El general de la Policía explicó que se ha establecido un plan en Lima, donde se toman los corredores y transversales donde habrá un acompañamiento permanente del servicio. “Nosotros tenemos servicios en varios patios de maniobra de las empresas como Las Flores, Translicsa, incluso hay personal del Ejército. Ya estamos establecidos, lo que hacemos ahora es incluir este patio de maniobras”, dijo.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES MUTAN

El general Castillo explicó que la misma organización muta, se cambian de nombre para desviar las investigaciones de la Policía, pero la Unidad de Investigación ya conoce las rutas de investigación para detener a las bandas.

Añadió que existe una estrategia macro sobre la inseguridad en el sector transporte: “tenemos una gran cantidad de detenidos en forma diaria”, y añadió “la estrategia está funcionando, aunque las amenazas por WhatsApp y los atentados atemorizan, pero posteriormente se logra la captura de delincuentes”, enfatizó.