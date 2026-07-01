Más de 125 atentados extorsivos se reportaron de enero a mayo del 2026 en el transporte público

Según el reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2025 y mayo de 2026 se registraron 252 víctimas de atentados vinculados a la extorsión contra el transporte público. De ellas, 134 personas fueron asesinadas y 118 resultaron heridas. Solo en los primeros cinco meses de 2026 se reportaron 126 atentados extorsivos, de los cuales 87 dejaron fallecidos o lesionados.

Julio Bretoneche, representante de Transportistas Unidos, señaló que la violencia afecta no solo a los conductores sino también a la operatividad del sector. "Si hoy tenemos empresas que están trabajando al 50% de su capacidad operativa, con esto se van a ahuyentar más los conductores", advirtió.

La forma de operar de las bandas criminales se repite constantemente, ya que en el 2026, 70 casos fueron por interceptación de la unidad de transporte y 15 con falso pasajero para disparar a quemarropa.

Impacto en la salud mental y física

Bretoneche explicó que el temor constante ha generado accidentes de tránsito "Cuando el conductor ve a una moto acercándose por el lado izquierdo con dos ocupantes, prácticamente está mirando qué está haciendo la moto y no está mirando la vía". También mencionó que hay conductores lesionados que no reciben atención oportuna. "Hemos tenido que sacarle una cita en el Hospital de la Solidaridad porque en el Minsa nos estaban dando la cita para un mes y el señor estaba grave", manifestó.

Trabajadores desesperados

Trabajadores del sector expresaron su desesperación. "Nos amenazan detrás de un teléfono, de unos números, que no podemos ni trabajar, me da miedo. El día que salga a trabajar, quiero llegar a mi casa, que mis hijos me esperan" (...) "Vamos Revoredo, ayúdanos. Ya estamos cansados, tenemos familias", agregó, en referencia al director de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP.

Pedido de seguridad

Los transportistas exigen al Gobierno garantías para poder trabajar sin temor. "Lo que queremos es trabajar tranquilos porque no es justo que salgamos con temor de si vamos a regresar a nuestras casas", señaló una trabajadora.

La cifra de víctimas sigue en aumento, pues en dos años, 252 personas han sido atacadas, con un promedio de 7 asesinatos mensuales entre agosto de 2024 y mayo de 2026, mientras miles de conductores continúan exponiéndose diariamente.