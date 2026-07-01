Marchan contra la prostitución y exigen a Defensoría que deje trabajar a la municipalidad de SJM

Los vecinos se han unido para marchar en contra de la prostitución que se ha incrementado en las calles de San Juan de Miraflores. Los residentes exigen a las autoridades que ponga un límite a esta actividad, pues están en contra a que se realice en las calles.

Los vecinos destacan que hay amenazan a los propietarios y hasta los niños: “pedimos a la Defensoría que deje trabajar a la Municipalidad”, manifestó una madre de familia. Sin embargo, pese a las amenazas, ellos seguirán con las marchas porque la prostitución se resiste a ser erradicada de la zona.

El subgerente de Serenazgo, Dante Mendieta, explicó que les parece raro que la Defensoría del Pueblo les de 15 días a la municipalidad para que los carteles que han colocado sean retirados porque la entidad señala que se está atacando la dignidad de las mujeres que realizan esta actividad: “Más bien se está atacando la dignidad y moralidad de los vecinos del distrito”, opinó Mendieta.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA MUNICIPALIDAD?

Según Mendieta, desde el año pasado impulsan la clausura de hoteles que favorecen la prostitución, incluso reveló que ha sido amenazado de muerte por intentar detener este flagelo: “¿cómo es posible que la Defensoría salga en defensa de esta actividad?”. Mendieta explicó que la clausura de hoteles es definitiva ya que se sueldan las puertas.