Reto para el nuevo gobierno: 334 mil jóvenes son trabajadores informales

En nuestro país, el 84.8 % de los jóvenes trabaja en condiciones informales. De acuerdo, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Lima Metropolitana existen 334 mil 900 jóvenes entre 14 a 24 años inmersos en el subempleo. “Más que todo se complica conseguir un trabajo porque piden experiencia y algunos no tienen”, señaló un joven.

“Cuando tú quieres emplear, el dueño de la empresa va a decir: ‘Pero tú quieres empleo formal, pero el señor mayor no me está pidiendo nada formal, no me conviene contratarte, además él tiene experiencia”, explicó Fernando Varela, exministro de Trabajo.

¿QUÉ HACER CON LA IA?

La problemática del empleo juvenil se agudiza con la transformación del mercado laboral volcada a la inteligencia artificial. De acuerdo, a la Encuesta Nacional de Logros de Aprendizaje del Ministerio de Educación, solo el 8.3 % de estudiantes de quinto de secundaria alcanza niveles satisfactorios en ciencia y tecnología.

Según Varela, los jóvenes de secundaria con información muy básica, solo con conocimientos teóricos: “lo que tiene que hacer el Estado es reforzar los procesos de Educación tecnológica. Que la Inteligencia artificial no sea un monstruo al que le debo temer, sino que debe ser el complemento para prepararnos sobre nuevas habilidades”, enfatizó.