Denuncian presuntas irregularidades en operativos de grúas en Barranco

El recorrido de las grúas municipales continúa siendo recurrente en varios distritos de Lima. Esta vez, el distrito de Barranco ha sido escenario de presuntos abusos por parte de las autoridades municipales, quienes, según denuncian los vecinos, seguirían infringiendo la normativa vigente.

Muchas de estas grúas mantienen la misma dinámica: el levantamiento de vehículos estacionados en la vía pública para posteriormente trasladarlos al depósito municipal, donde los propietarios deben asumir el pago de una multa para recuperarlos.

Ante esta situación, vecinos del distrito han manifestado su malestar, señalando que este tipo de operativos se ha convertido en una constante y que la única solución que ofrece la municipalidad es el pago de la sanción, pese a que —según especialistas— estas funciones corresponderían a las autoridades provinciales o regionales.

VECINOS DENUNCIAN

Una vecina del distrito denunció haber sido víctima de este hecho y aseguró que la municipalidad se llevó su vehículo desde el pasado 29 de junio, obligándola a pagar una multa de 687 soles para poder recuperarlo. “Se contradicen mucho con las normas, se acogen al código 030216 que no habla de vehículos solo habla de ornatos, de objetos y estructura y no te pueden poner una multa de tránsito porque no existe”, indicó.

Por otro lado, la afectada señaló que la única solución que le brindó la municipalidad fue el pago de la multa, sin explicarle con claridad los motivos que originaron la retención de su automóvil. Ante ello, la vecina exigió que se regularicen este tipo de procedimientos y solicitó la devolución del dinero. “Quiero que me devuelvan la plata y si se puede hacer una denuncia en la contraloría o en la defensoría del pueblo, porque esto no puede seguir pasando, es un abuso”, concluyó.

LEVANTAMIENTO DE VEHÍCULOS

Asimismo, en las avenidas donde se realizan estas intervenciones no existiría ningún tipo de señalización con línea amarilla que prohíba el estacionamiento. Sin embargo, las autoridades municipales colocan stickers en los vehículos como constancia de la intervención.

Según lo señalado por los fiscalizadores, la sanción se justificaría por una supuesta afectación al espacio público, situación que ya ha perjudicado a varios vecinos del distrito, quienes vienen denunciando este tipo de acciones como un presunto abuso de autoridad.