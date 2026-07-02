Liberan a conductor que atropelló a varias personas y dejó a un adolescente en UCI

Las cámaras de seguridad del Callao captaron el preciso momento en que un conductor, aparentemente en estado de ebriedad, terminó arrollando a varias personas.

Las impactantes imágenes muestran al vehículo avanzar a gran velocidad, impactando contra un mototaxi, una motocicleta y un auto, son tres personas heridas, pero la peor parte la llevó un adolescente de 14 años que cursaba el segundo año de secundaria. El adolescente estaba a bordo de la motocicleta y cuando iban a estacionar la unidad apareció el automóvil.

Según testigos, el vehículo ya venía movilizándose a alta velocidad desde cuadras atrás, incluso impactando ferozmente contra un vehículo, la motocicleta y el mototaxi, que se observa en cámaras que sale volando estrepitosamente.

SITUACIÓN DEL ADOLESCENTE

El sujeto fue identificado como Kevin Choquehuanca y fue trasladado por la policía a la comisaría, sin embargo, poco después fue puesto en libertad a pesar que fue trasladado de inmediato a la comisaría. En tanto, el adolescente se encuentra entre la vida y la muerte y los médicos le han dado pocas esperanzas a la madre.

El menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital Negreiros y todavía se realizan las investigaciones de este caso, pero con el responsable de 27 años en libertad.

¿POR QUÉ SE DEJÓ EN LIBERTAD AL CONDUCTOR?

La madre del menor dijo que la policía detuvo al responsable del delito y lo llevaron a la comisaría Sol de Oro que no era su jurisdicción, luego le habrían “limpiado el expediente” y lo dejaron libre cuando lo llevaron a la comisaría Laura Caller. “Es una persona que no le importa. No sé si tienes hermanos, madre, pero tienes que hacerte cargo de mi hijo”, expresó la madre del menor en UCI al causante del accidente.

En tanto, la tía del menor añadió que a este sujeto le dieron libertad en menos de 24 horas porque en la comisaría Sol de Oro solo han colocado el accidente múltiple, pero no el atropello y abandono a su sobrino: “No lo vamos a dejar así”, aseguró.