SJM: piden identificar a delincuentes que estarían robando negocios en el distrito

Los delincuentes aprovecharon la madrugada para romper la seguridad de un negocio. El hecho ocurrió en la calle Las Retamas en el distrito de San Juan de Miraflores, donde hasta cuatro sujetos estarían involucrados.

Las cámaras de seguridad captaron todo el hecho delictivo. Dos de los delincuentes llegan al local observando los alrededores, mientras se cuidaban de las personas que pasaban por esa zona. Luego se les ve rompiendo las cadenas de seguridad y dejan la puerta de la cevichería media abierta.

Posteriormente, aparece un vehículo blanco que también merodea la zona. Luego aparece una tercera persona que ingresa al local y se lleva algo en una bolsa, después los dos primeros delincuentes entraron y se llevaron electrodomésticos, utensilios de cocina, entre otros. El auto blanco se acerca dónde están los sujetos para fugarse de la zona.

DELINCUENTES ESTARÍAN MERODENADO LA ZONA PARA ROBAR

Según indicó el propietario del negocio es la primera vez que le roban, pero pide a las autoridades que detengan a esta banda criminal porque estarían rondando la zona para robar negocios. Lamentablemente, el dueño del local no tenía cámaras al interior del negocio, por lo que solo tiene el registro de las cámaras externas.